Громадські активісти вимагали гроші у посадовця Хмельниччини

Правоохоронці викрили групу осіб з числа громадських активістів, які вимагали кошти у мешканця міста Хмельницького.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вчора, 27 березня 2017 року, правоохоронці задокументували факт вимагання в одного із керівників комунальних підприємств області грошових коштів в сумі 600 доларів США. Кошти вимагались членом громадської організації “Хмельницький майдан” та так званим представником територіальної громади м. Хмельницький за не вчинення перешкод при призначенні та перебуванні керівника комунального підприємства області на посаді.

Під час одержання обумовлених коштів осіб викрито “на гарячому” та затримано.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, військового комісара Дніпропетровщини судитимуть за хабарництво.