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Гриневич в Софии подпишет декларацию по обеспечению прав болгарского меньшинства

Гриневич в Софии подпишет декларацию по обеспечению прав болгарского меньшинства

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич согласилась посетить г. Софию 26 апреля 2018 года для подписания Декларации об обеспечении прав лиц, принадлежащих к болгарскому национальному меньшинству с министром образования и науки Болгарии. Визит был согласован во время встречи Лилии Гриневич с Послом Болгарии Красимиром Неделчевим Минчевым сегодня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Мы уже давно планируем подписание этой декларации, и я рада что это произойдет в ближайшее время. Хочу также рассказать вам, что в пределах нашей работы над имплементацией рекомендаций Венецианской комиссии относительно языковой статьи Закона "Об образовании" мы провели ряд консультаций со всеми меньшинствами. В частности, в феврале мы ознакомили представителей болгарского меньшинства с разработанной МОН дорожной картой имплементации статьи 7, а также проектом языковой статьи будущего закона "Об общем среднем образовании". Сам проект закона находится на стадии разработки, но мы специально сначала обнародовали статью, чтобы собрать все рекомендации", - отметила Лилия Гриневич.

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Посол Минчев отметил, что обнародованный план действий МОН относительно языкового вопроса, по его мнению, сохраняет возможности для развития болгарского меньшинства в Украине. Также он подчеркнул, что тоже планирует проводить консультации с представителями меньшинства относительно их потребностей.

Ранее Украина пообещала Венгрии не менять образовательную систему без согласования с нацменьшинствами.

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