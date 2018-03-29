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Гриневич у Софії підпише декларацію щодо забезпечення прав болгарської меншини

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич погодилася відвідати м. Софію 26 квітня 2018 року для підписання Декларації про забезпечення прав осіб, що належать до болгарської національної меншини з Міністром освіти і науки Болгарії. Візит було узгоджено під час зустрічі Лілії Гриневич з Послом Болгарії Красимиром Неделчевим Мінчевим сьогодні, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

“Ми вже давно плануємо підписання цієї декларації, і я рада що це станеться вже найближчим часом. Хочу також вам розповісти, що в межах нашої роботи над імплементацією рекомендацій Венеційської комісії щодо мовної статті Закону „Про освіту“ ми провели низку консультацій з усіма меншинами. Зокрема, у лютому ми ознайомили представників болгарської меншини з розробленою МОН дорожньою картою імплементації статті 7, а також проектом мовної статті майбутнього закону „Про загальну середню освіту“. Сам проект закону перебуває на стадії розробки, проте ми спеціально спершу оприлюднили статтю, щоб зібрати усі рекомендації”, — зазначила Лілія Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина хоче юридичних гарантій від України щодо освітнього закону

Посол Мінчев зауважив, що оприлюднений план дій МОН щодо мовного питання, на його думку, зберігає можливості для розвитку болгарської меншини в Україні. Також він підкреслив, що теж планує проводити консультації з представниками меншини щодо їхніх потреб.

Раніше Україна пообіцяла Угорщині не міняти освітню систему без узгодження з нацменшинами.

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