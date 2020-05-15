Игроки "Карпат" сдали тесты на Covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня, 15 мая, футболисты "Карпат" после двухмесячной паузы, связанной с введением карантина в Украине, наконец собрались для прохождения ПЦР-тестов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Тренеры, игроки и персонал клуба В составе небольших групп, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и медицинскими рекомендациями для обновления тренировочного процесса в украинском футболе сдали тесты на COVID-19.
Процедура необходима для возвращения к полноценному тренировочному процессу подготовки к восстановлению соревнований Украинской Премьер-лиги.
В течение карантина, который длился в течение двух месяцев, футболисты поддерживали форму по индивидуальному плану, составленному тренерским штабом команды.
Как сообщал УНН, стало известно о первом случае заражения в украинском футболе.