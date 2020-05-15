Гравці "Карпат" здали тести на Covid-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні, 15 травня, футболісти "Карпат" після двомісячної паузи, пов’язаної із запровадженням карантинних обмежень в Україні, нарешті зібралися для проходження ПЛР-тестів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Тренери, гравці та персонал клубу У складі невеликих груп, відповідно до санітарно-епідеміологічних та медичних рекомендацій для поновлення тренувального процесу в українському футболі здали тести на COVID-19.
Процедура необхідна для повернення до повноцінного тренувального процесу підготовки до відновлення змагань Української Прем’єр-ліги.
Впродовж карантину, який тривав впродовж двох місяців, футболісти підтримували форму за індивідуальним планом, складеним тренерським штабом команди.
Як повідомляв УНН, стало відомо про перший випадок зараження в українському футболі.