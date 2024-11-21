Графики отключений света в пятницу продолжатся: когда и сколько будет ограничений
Киев • УНН
Завтра будут действовать ограничения электроснабжения с разным количеством очередей в течение суток. Отключения связаны с повреждением энергообъектов во время атаки 17 ноября.
В Украине в пятницу, 22 ноября, будут действовать графики отключения электроснабжения с разным количеством очередей с 6 часов до 22:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:
- 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений
- 7:00 - 18:00 - две очереди отключений
- 18:00 - 22:00 - одна очередь отключений
«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - отметили в компании.
Там подчеркнули, что в течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию советуют узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.
«Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику», - призвали в Укрэнерго.
Графики отключений света ужесточили: что изменилось21 нояб. 2024, 12:26 • 13352 просмотра