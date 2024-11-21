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Графики отключений света в пятницу продолжатся: когда и сколько будет ограничений

Графики отключений света в пятницу продолжатся: когда и сколько будет ограничений

Киев  •  УНН

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Завтра будут действовать ограничения электроснабжения с разным количеством очередей в течение суток. Отключения связаны с повреждением энергообъектов во время атаки 17 ноября.

В Украине в пятницу, 22 ноября, будут действовать графики отключения электроснабжения с разным количеством очередей с 6 часов до 22:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:

  • 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений 
  • 7:00 - 18:00 - две очереди отключений
  • 18:00 - 22:00 - одна очередь отключений

«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - отметили в компании.

Там подчеркнули, что в течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию советуют узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.

«Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику», - призвали в Укрэнерго.

Графики отключений света ужесточили: что изменилось21 нояб. 2024, 12:26 • 13352 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина