Графики отключений света ужесточили: что изменилось
Киев • УНН
В областях Украины обновлены графики отключений электроэнергии с тремя очередями с 14:00 до 19:00 и одной очередью с 19:00 до 22:00. Объемы ограничений могут меняться в течение суток.
В большинстве областей Украины обновлены графики отключений электроэнергии с тремя очередями с 14:00 до 19:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления», - говорится в сообщении.
Как указано, в дальнейшем они будут применяться так:
- 14:00 - 19:00 - три очереди отключений
- 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений
«Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго. Пожалуйста, когда свет возвращается по графику, потребляйте электроэнергию экономно», - отметили в Укрэнерго.
Ранее
Укрэнерго прогнозировало, что в период с 7:00 до 22:00 сегодня в большинстве областей действуют графики почасовых отключений. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве: с 8:00 до 19:00 будет две очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 в названных регионах будет применяться одна очередь отключений. А в Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
Укрэнерго отменило аварийные отключения света, однако усилило почасовые ограничения21 нояб. 2024, 07:51 • 16172 просмотра