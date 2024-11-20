Графики отключений света отменены в ряде областей Украины: что известно
Киев • УНН
В ряде областей отменили графики отключений электроэнергии. Решение принято по распоряжению Укрэнерго.
В ряде областей сегодня утром отменили графики отключения электроэнергии, сообщили в облэнерго и местные власти, пишет УНН.
Детали
В Ивано-Франковской области, по данным Прикарпатьеоблэнерго, "по распоряжению НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений не будут применяться до соответствующего отдельного указания".
В Ровенской области, как сообщил глава ОВА Александр Коваль, "снова имеем информацию от Укрэнерго об отмене на сегодня в Ровенской области графиков отключения электроэнергии. При этом, еще раз подчеркиваю, ситуация может измениться".
"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", - указали в Харьковоблэнерго.
"Уважаемые потребители электроэнергии! Указанием НЭК "Укрэнерго", в 07:23 графики почасовых отключений на территории Сумщины отменены - до отдельной команды диспетчера НЭК", - указали в Сумыоблэнерго.
Львовоблэнерго опубликовало обновленный график отключений электроэнергии на 20 ноября, где не указано отключений после 8 часов.
В Тернопольской области "по указанию НЭК "Укрэнерго" на сегодня 20 ноября, отменено применение графиков почасовых отключений. Однако, если в энергосистеме будет возникать дефицит, то отключения будут происходить согласно графику", отметили в Тернопольской ОВА.
Дополнение
Как сообщали в Укрэнерго, на среду, 20 ноября, было запланировано, что с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября