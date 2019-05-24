ГПУ вновь вызвала на допрос Кузьмина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 6382 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32534 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53041 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69181 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118400 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137021 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144509 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ГПУ вновь вызвала на допрос Кузьмина

ГПУ вновь вызвала на допрос Кузьмина

Киев  •  УНН

 • 8752 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве подозреваемого бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в уголовном производстве относительно незаконного захвата 1,04 га земли в "Пуще-Водице". Повестки о вызове Кузьмину размещены на официальном сайте ГПУ, передает УНН.

Согласно повесток, Кузьмину необходимо явиться 29.05.2019 в 10:30 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015000000001998 от 25.09.2015 по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1.2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Как сообщал УНН, в октябре 2017 Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.

В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин, как заместитель генпрокурора на то время, по предварительному сговору в группе с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица", самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этом самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.

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