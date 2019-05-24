ГПУ вновь вызвала на допрос Кузьмина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве подозреваемого бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в уголовном производстве относительно незаконного захвата 1,04 га земли в "Пуще-Водице". Повестки о вызове Кузьмину размещены на официальном сайте ГПУ, передает УНН.
Согласно повесток, Кузьмину необходимо явиться 29.05.2019 в 10:30 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015000000001998 от 25.09.2015 по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1.2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Как сообщал УНН, в октябре 2017 Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.
В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин, как заместитель генпрокурора на то время, по предварительному сговору в группе с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица", самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этом самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.