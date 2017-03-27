ГПУ завершила расследование избиения протестующих на стадионе им. В.Лобановского

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 44157 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105689 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121104 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180214 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125639 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117911 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107577 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103924 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ГПУ завершила расследование избиения протестующих на стадионе им. В.Лобановского

ГПУ завершила расследование избиения протестующих на стадионе им. В.Лобановского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех экс-сотрудников "Беркута", которые подозреваются в избиении протестующих на колоннаде стадиона им. В.Лобановского. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех бывших работников батальона милиции особого назначения "Беркут" в Харьковской области, которые подозреваются в совершении 19 января 2014 на ул. М.Грушевского в г. Киеве избиение двух человек с целью мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В.Лобановского.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.

С 21 марта этого года в порядке ст.290 УПК Украины сторонам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, злоумышленник дважды неудачно пытался расстрелять николаевского предпринимателя.

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