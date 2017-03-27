ГПУ завершила расследование избиения протестующих на стадионе им. В.Лобановского

ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех бывших работников батальона милиции особого назначения "Беркут" в Харьковской области, которые подозреваются в совершении 19 января 2014 на ул. М.Грушевского в г. Киеве избиение двух человек с целью мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В.Лобановского.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.

С 21 марта этого года в порядке ст.290 УПК Украины сторонам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, злоумышленник дважды неудачно пытался расстрелять николаевского предпринимателя.