ГПУ завершила розслідування щодо побиття протестувальників на стадіоні ім. В.Лобановського

ГПУ закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох колишніх працівників батальйон міліції особливого призначення “Беркут” у Харківській області, які підозрюються у вчиненні 19 січня 2014 на вул. М. Грушевського в м. Києві побиття двох осіб з метою помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.127 (катування) КК України.

З 21 березня цього року в порядку ст.290 КПК України сторонам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Довідково: санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, зловмисник двічі невдало намагався розстріляти миколаївського підприємця.