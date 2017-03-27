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ГПУ завершила розслідування щодо побиття протестувальників на стадіоні ім. В.Лобановського

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох екс-працівників “Беркуту”, які підозрюються в побитті протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

ГПУ закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох колишніх працівників батальйон міліції особливого призначення “Беркут” у Харківській області, які підозрюються у вчиненні 19 січня 2014 на вул. М. Грушевського в м. Києві побиття двох осіб з метою помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.127 (катування) КК України.

З 21 березня цього року в порядку ст.290 КПК України сторонам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Довідково: санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, зловмисник двічі невдало намагався розстріляти миколаївського підприємця.

Українські Національні Новини

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