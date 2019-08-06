ГПУ вызвала на допрос Филатова и Злочевского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ, передает УНН.
"Филатов Алексей Валерьевич... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 15 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины, для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.3 ст.209 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях", - говорится в сообщении.
Также ГПУ вызвала Николай Злочевский на допрос в качестве подозреваемого.
"Злочевский Николай Владиславович... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 9 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. по адресу: г.. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины, для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.3 ст.209 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях", - говорится в повестке.
Кроме того, ГПУ вызвала на допрос в качестве подозреваемого в этом уголовном производстве Константина Стеценко. На сайте опубликованы две повестки на разные адреса проживания Стеценко.
"Стеценко Константин Викторович, ...Вам необходимо явиться 12.08.2019 о 11 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины, для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях", - сказано в повестке.
Добавим, что речь идет об уголовном производстве, в рамках которого расследуется создание преступной организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которая причастна к хищению государственного имущества в особо крупных размерах.
Напомним, что на допрос подозреваемой в этом уголовном производстве ГПУ также вызвала бывшего главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву.
Как повидоляв УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича.