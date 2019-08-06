ГПУ викликала на допит Філатова і Злочевського
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова. Відповідна повістка опублікована на сайті ГПУ, передає УНН.
"Філатов Олексій Валерійович, …Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 15 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України, для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.3 ст.209 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях", - йдеться в повідомленні.
Також ГПУ викликала Миколу Злочевського на допит у якості підозрюваного.
"Злочевський Микола Владиславович, …Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 09 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України, для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.3 ст.209 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях", - йдеться в повістці.
Крім того, ГПУ викликала на допит у якості підозрюваного у цьому кримінальному провадженні Костянтина Стеценка. На сайті опубліковані дві повістки на різні адреси проживання Стеценка.
"Стеценко Костянтин Вікторович, ...Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 об 11 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України, для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях", - сказано у повістці.
Додамо, що йдеться про кримінальне провадження, у рамках якого розслідується створення злочинної організації колишнім президентом України Віктором Януковичем, яка причетна до розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, що на допит підозрюваної у цьому кримінальному провадженні ГПУ також викликала колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву.
Як повідоляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації Віктора Януковича.