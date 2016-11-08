ГПУ сообщила о подозрении экс-арбитражному управляющему и руководителю ряда предприятий

Установлено, что бывший арбитражный управляющий по предварительному сговору с руководителем ряда частных предприятий в период 2013-2014 годов совершили действия, направленные на завладение в пользу последнего имуществом ООО "Закарпатполиметаллы", которое принадлежит одному из госпредприятий при проведении процедуры банкротства.

Подозреваемые нанесли государству ущерб на общую сумму более 11 млн гривен.

Сейчас принимаются процессуальные меры для объявления подозреваемых в розыск и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В дальнейшем будет решен вопрос о специальном досудебном расследование в отношении подозреваемых.