ГПУ повідомила про підозру екс-арбітражному керуючому та керівнику низки підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Колишньому арбітражному керуючому та керівнику низки приватних підприємств повідомили про підозру за фактом привласнення майна ТОВ “Закарпатполіметали”. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Встановлено, що колишній арбітражний керуючий за попередньою змовою з керівником низки приватних підприємств у період 2013-2014 років вчинили дії, спрямовані на заволодіння на користь останнього майном ТОВ “Закарпатполіметали”, яке належить одному із держпідприємств під час проведення процедури банкрутства.
Підозрювані завдали державі збитків на загальну суму понад 11 млн гривень.
Наразі вживаються процесуальні заходи для оголошення підозрюваних у розшук та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В подальшому буде вирішено питання про спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваних.