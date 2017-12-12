ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела Саакашвили

“Два человека, которые сотрудничали с нами во время фиксации и передачи сотен тысяч долларов и евро Севериону Донгадзе, который является помощником Саакашвили в реализации акций, и дальше сотрудничают с нами. Еще один человек из России, который фиксировался на пленках, получил от нас заочное подозрение так же, как и Курченко и другие участники сделки”, — сказал он.

Ю.Луценко также опроверг информацию о том, что якобы следователи потеряли часть доказательств по делу М.Саакашвили.

“Я отвергаю эту версию, это неуклюжий способ защиты людей, которых мы зафиксировали в контактах, получении сотни тысяч долларов и евро и договоренности о сотрудничестве с Курченко и его ФСБешными покровителями”, — подчеркнул Генпрокурор.

Как сообщал УНН, ГПУ подаст апелляцию на решение суда по Саакашвили.