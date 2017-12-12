ГПУ оголосила підозру ще одному фігуранту справи Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України оголосила заочну підозру ще одному фігуранту справи екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“Дві людини, які співпрацювали з нами під час фіксації і передачі сотень тисяч доларів і євро Северіону Донгадзе, який є помічником Саакашвілі в реалізації акцій, і далі співпрацюють з нами. Ще одна людина з Росії, яка фіксувалась на плівках, отримала від нас заочну підозру так само, як і Курченко та інші учасники оборудки”, — сказав він.
Ю.Луценко також заперечив інформацію про те, що нібито слідчі втратили частину доказів у справі М.Саакашвілі.
“Я відкидаю цю версію, це недолугий спосіб захисту людей, яких ми зафіксували в контактах, отриманні сотні тисяч доларів та євро та домовленості про співпрацю з Курченко та його ФСБешними покровителями”, — наголосив Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі.