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ГПУ оголосила підозру ще одному фігуранту справи Саакашвілі

ГПУ оголосила підозру ще одному фігуранту справи Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України оголосила заочну підозру ще одному фігуранту справи екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.

“Дві людини, які співпрацювали з нами під час фіксації і передачі сотень тисяч доларів і євро Северіону Донгадзе, який є помічником Саакашвілі в реалізації акцій, і далі співпрацюють з нами. Ще одна людина з Росії, яка фіксувалась на плівках, отримала від нас заочну підозру так само, як і Курченко та інші учасники оборудки”, — сказав він.

Ю.Луценко також заперечив інформацію про те, що нібито слідчі втратили частину доказів у справі М.Саакашвілі.

“Я відкидаю цю версію, це недолугий спосіб захисту людей, яких ми зафіксували в контактах, отриманні сотні тисяч доларів та євро та домовленості про співпрацю з Курченко та його ФСБешними покровителями”, — наголосив Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі.

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