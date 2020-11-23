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Готовые гастрономические решения: МХП открыл еще три "Мясомаркета"

Готовые гастрономические решения: МХП открыл еще три "Мясомаркета"

Киев  •  УНН

 • 24886 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сеть "Мясомаркетов" от МХП еженедельно расширяется новыми магазинами по всем городам Украины. 19-20 ноября "Мясомаркеты" появились в Запорожье, Славянске и Киеве. С июля уже открыто 20 точек, а до конца 2020 года планируется не менее 50, сообщили в компании, передает УНН.

Современный ритм жизни требует успевать больше, чем когда-либо прежде. Помочь с этим имеет за цель МХП: "Мясомаркеты" - это магазины готовых гастрономических решений. Глава правления МХП Юрий Косюк трактует это так: "Люди хотят есть качественнее, вкуснее и быстрее. Мы даем им это!".

Философия - не на словах, а в действиях

Сервис каждого "Мясомаркета" предусматривает, что гость лавки придет домой с уже замаринованным при нем мясом или готовым продуктом. Положит его на сковородку или в духовую печь, и будет наслаждаться вкусным ужином. Никакой подготовки, разбора мяса, маринования. Быстро, вкусно, качественно. А сэкономленное время можно провести с отдыхом или общением с семьей. Теперь такой сервис доступен и жителям Запорожья, Славянска и Киева. В столице открылся уже второй магазин.

"Сеть "Мясомаркетов" - это о ценностях. Сейчас сложный для всех период, каждый нуждается в поддержке. И мы хотим дарить заботу гостям, когда они приходят за покупками. Наши мясные сомелье заботятся о каждом посетителе, проводят консультации, помогают с выбором продуктов. Все для того, чтобы люди получали положительный опыт гастрономического шоппинга и выходили из магазина в хорошем настроении", - пояснил на открытии в Запорожье партнер-франчайзи МХП предприниматель Ярослав Лыходид.

Чтобы распространять такую философию во всех городах Украины, "Мясомаркеты" открываются по системе франчайзинга.

Как происходит сотрудничество?

Партнеры-франчайзи получают оптимизированные бизнес-процессы в форме франшизы и работают под успешной торговой маркой. Кроме Ярослава Лыходида (Запорожье), партнершей МХП стала Юлия Сорока (Киев). Новый "Мясомаркет" в Славянске открыл Дмитрий Шатилов, многолетний партнер МХП и франчайзи в Донецкой, Луганской и Черкасской областях.

"Это очень ценно иметь такого надежного партнера. МХП смело движется вперед, предлагает качественные решения, имеет строгие стандарты качества. Это вдохновляет и мотивирует", - поделился впечатлением от сотрудничества Ярослав Лыходид.

"Раньше я покупала мясо только в супермакетах. Было предубеждение, что маленькие сетевые магазины "не очень"... Там не очень хорошо пахнет, ограниченный выбор продуктов. Хотелось самой изменить это. Я визуал, поэтому формат "Мясомаркетов" мне понравился своим концептуальным наполнением, интерьерами, и подходом в обслуживании гостей. И конечно, качественными товарами. Хочу продолжать партнерство с МХП. Сейчас я франчайзи первого "Мясомаркета" на Левом берегу, но есть амбициозные планы и масштабироваться на Правый", - говорит Юлия Сорока, франчайзи в Киеве.

Мясной сомелье: "Я не продавец. В этом магазине я ваш друг и помощник"

Коротко о принципе работы мясных сомелье рассказала Ирина - мясной сомелье в новом магазине в Запорожье:

"Моя задача - стать гостю хорошим советчиком. Я в "Мясомаркете" для того, чтобы рассказать о мясе все, проконсультировать, посоветовать. Я помогаю посетителям выбрать мясо, знаю, какие приправы лучше подойдут. Могу и замариновать на месте, - говорит Ирина. - Кроме этого, в нашем "Мясомаркете" большой выбор сопутствующих товаров: соусов, гарниров, овощей, фруктов. Я подскажу, что подойдет к вашему блюду лучше, подберу вино. Не хотите готовить? Понимаю. Посоветую готовые продукты, которые надо будет только разогреть в микроволновой печи или на сковороде".

Задача мясного сомелье в "Мясомаркете" - познакомиться с гостем и поинтересоваться, какое он ищет мясо, хочет ли попробовать что-то новое, насколько большая компания, праздник.

Ассортимент "Мясомаркетов"

Список товаров, которые будут представлены клиентам, формируется индивидуально для каждого магазина. Ведь партнеры-франчайзи каждой точки постоянно на связи со своими гостями и принимают запросы и пожелания по расширению ассортимента. В новых "Мясомаркетах" в Запорожье, Славянске и Киеве есть разные виды мяса, продукты ТМ "Наша Ряба", "Бащинский", "Легко!", "Секреты Шефа", бакалея, выпечка, фрукты, овощи, сладости.

Посетители открытия были приятно удивлены ассортиментом и с радостью делились своими мыслями: "Все очень нравится! Внимательные мясные сомелье, большой выбор мяса и мясных продуктов. Приятно, что здесь заботятся о каждом, даже о детях. В честь открытия дарят яркие альбомы, от которых мои малыши в восторге. Классно, что у "Мясомаркета" есть своя фишка - он совсем не похож на другие магазины".

В Славянске и Киеве также есть возможность перекусить - здесь подают шаурму. Готовят ее в "Мьясомаркете" по особому рецепту. В ней много мяса, исключительно свежие овощи и зелень. Подают блюдо в лаваше или пите.

Мясо, хлеб и зрелища

Чтобы даже самым молодым гостям "Мясомаркета" не было скучно, в магазинах есть VR-очки. Пока родители заняты покупками, дети могут развлечься, поиграв на виртуальных музыкальных инструментах.

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