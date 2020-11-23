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Готові гастрономічні рішення: МХП відкрив ще три "М’ясомаркети"

Готові гастрономічні рішення: МХП відкрив ще три "М’ясомаркети"

Київ • УНН

 • 24902 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мережа "М’ясомаркетів" від МХП щотижня розширюється новими магазинами по всіх містах України. 19-20 листопада "М’ясомаркети" з’явились у Запоріжжі, Слов’янську та Києві. З липня вже відкрито 20 точок, а до кінця 2020 року планується щонайменше 50, повідомили у компанії, передає УНН.

Сучасний ритм життя вимагає встигати більше, ніж будь-коли раніше. Допомогти з цим має на меті МХП: "М’ясомаркети" — це магазини готових гастрономічних рішень. Голова правління МХП Юрій Косюк трактує це так: "Люди хочуть їсти якісніше, смачніше і швидше. Ми даємо їм це!".

Філософія — не на словах, а у діях

Сервіс кожного "М’ясомаркету" передбачає, що гість крамниці прийде додому з уже замаринованим при ньому м'ясом або готовим продуктом. Покладе його на сковорідку або у духову піч, і насолоджуватиметься смачною вечерею. Жодної підготовки, розбору м'яса, маринування. Швидко, смачно, якісно. А заощаджений час можна провести за відпочинком чи спілкуванням із сім’єю. Відтепер такий сервіс доступний і жителям Запоріжжя, Слов’янська та Києва. У столиці відкрився вже другий магазин.

"Мережа "М’ясомаркетів" — це про цінності. Зараз складний для всіх період, кожен потребує підтримки. І ми хочемо дарувати турботу гостям, коли вони приходять за покупками. Наші м’ясні сомельє піклуються про кожного відвідувача, проводять консультації, допомагають з вибором продуктів. Все для того, щоб люди отримували позитивний досвід гастрономічного шопінгу та виходили із магазину у хорошому настрої", — пояснив на відкритті у Запоріжжі партнер-франчайзі МХП підприємець Ярослав Лиходід.

Щоб поширювати таку філософію у всіх містах України, "М’ясомаркети" відкриваються за системою франчайзингу.

Як відбувається співпраця?

Партнери-франчайзі отримують оптимізовані бізнес-процеси у формі франшизи й працюють під успішною торговою маркою. Крім Ярослава Лиходіда (Запоріжжя), партнеркою МХП стала Юлія Сорока (Київ). Новий "М’ясомаркет" у Слов’янську відкрив Дмитро Шатілов, багаторічний партнер МХП та франчайзі у Донецькій, Луганській та Черкаській областях.

"Це дуже цінно мати такого надійного партнера. МХП сміливо рухається вперед, пропонує якісні рішення, має найсуворіші стандарти якості. Це надихає і мотивує", — поділився враженням від співпраці Ярослав Лиходід.

"Раніше я купувала м’ясо лише у супермакетах. Було упередження, що маленькі мережеві магазини "не дуже"... Там не дуже гарно пахне, обмежений вибір продуктів. Хотілося самій змінити це. Я візуал, тому формат "М’ясомаркетів" мені сподобався своїм концептуальним наповненням, інтер’єрами, та підходом у обслуговуванні гостей. І звісно, якісними товарами. Хочу продовжувати партнерство з МХП. Зараз я франчайзі першого "М’ясомаркету" на Лівому березі, але є амбітні плани й масштабуватися на Правий", — говорить Юлія Сорока, франчайзі у Києві.

М’ясний сомельє: "Я не продавець. У цьому магазині я ваш друг і помічник"

Коротко про принцип роботи м’ясних сомельє розповіла Ірина — м’ясний сомельє у новому магазині у Запоріжжі:

"Моє завдання — стати гостю добрим порадником. Я у "М’ясомаркеті" для того, щоб розказати про м’ясо все, проконсультувати, порадити. Я допомагаю відвідувачам обрати м’ясо, знаю, які приправи найкраще пасуватимуть. Можу й замаринувати на місці, — каже Ірина. — Крім цього, у нашому "М’ясомаркеті" великий вибір супутніх товарів: соусів, гарнірів, овочів, фруктів. Я підкажу, що пасуватиме до вашої страви найкраще, підберу вино. Не хочете готувати? Розумію. Пораджу готові продукти, які треба буде тільки розігріти у мікрохвильовій печі чи на пательні".

Завдання м’ясного сомельє у "М’ясомаркеті" — познайомитися із гостем і поцікавитися, яке він шукає м'ясо, чи хоче спробувати щось нове, наскільки велика компанія, яке свято.

Асортимент "М’ясомаркетів"

Список товарів, які будуть презентовані клієнтам, формується індивідуально для кожного магазину. Адже партнери-франчайзі кожної точки постійно на зв'язку зі своїми гостями та приймають запити й побажання щодо розширення асортименту. У нових "М’ясомаркетах" у Запоріжжі, Слов’янську та Києві є різні види м’яса, продукти ТМ "Наша Ряба", "Бащинський", "Легко!", "Секрети Шефа", бакалія, випічка, фрукти, овочі, солодощі.

Відвідувачі відкриття були приємно вражені асортиментом і з радістю ділилися своїми думками: "Все дуже подобається! Уважні м’ясні сомельє, великий вибір м’яса і м’ясних продуктів. Приємно, що тут піклуються про кожного, навіть про дітей. На честь відкриття дарують яскраві альбоми, від яких моя малеча у захваті. Класно, що у "М’ясомаркеті" є своя фішка - він зовсім не схожий на інші магазини".

У Слов’янську та Києві є також можливість перекусити - тут подають шаурму. Готують її у "М’ясомаркеті" за особливим рецептом. У ній багато м’яса, виключно свіжі овочі та зелень. Подають страву у лаваші або піті.

М’ясо, хліб та видовища

Щоб навіть наймолодшим гостям "М’ясомаркету" не було нудно, у магазинах є VR-окуляри. Поки батьки зайняті покупками, діти можуть розважитися, погравши на віртуальних музичних інструментах.

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