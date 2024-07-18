Киев • УНН
Государственная компания из Познани продавала комплектующие для иранских ударных беспилотников 'Шахед'. Министр внутренних дел Польши подтвердил факт расследования нарушения правил экспорта оружия и технологий.
Польская государственная компания продавала комплектующие для иранских ударных беспилотников «Шахед». Эту информацию уже подтвердил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Business Insider.
Отмечается, что государственная компания из города Познань поставила детали для иранских беспилотников «Шахед». В частности, речь идет о том, что иранские дроны были оснащены насосами производства компании, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.
Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк подтвердил, что по данному факту ведется расследование.
Продолжается расследование нарушения правил экспорта оружия и технологий
Он заверил, что прокуратура проведет мероприятия по этому делу, выдвинет обвинения и проинформирует о дальнейшем ходе расследования. По его словам, правительство Польши интенсивно работает над усилением санкционной системы.
В последние годы эта система была очень смягчена, несмотря на риторику, и здесь Национальная налоговая администрация в сотрудничестве с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную деятельность для того, чтобы санкции и эмбарго не были обойдены
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что в северокорейских ракетах, которыми рф наносит удары по Украине обнаружено почти 300 различных компонентов микроэлектроники иностранного производства.
По результатам работы специалистов КНИИСЭ с представителями британского «Центра изучения вооруженных конфликтов» Conflict Armament Research (CAR) стал подготовленный CAR отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д