Польская государственная компания продавала комплектующие для иранских ударных беспилотников «Шахед». Эту информацию уже подтвердил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Business Insider.

Отмечается, что государственная компания из города Познань поставила детали для иранских беспилотников «Шахед». В частности, речь идет о том, что иранские дроны были оснащены насосами производства компании, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк подтвердил, что по данному факту ведется расследование.

Продолжается расследование нарушения правил экспорта оружия и технологий - заявил Семоняк.

Он заверил, что прокуратура проведет мероприятия по этому делу, выдвинет обвинения и проинформирует о дальнейшем ходе расследования. По его словам, правительство Польши интенсивно работает над усилением санкционной системы.

В последние годы эта система была очень смягчена, несмотря на риторику, и здесь Национальная налоговая администрация в сотрудничестве с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную деятельность для того, чтобы санкции и эмбарго не были обойдены - отметил Семоняк.

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