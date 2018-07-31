Горбатюк подал иск против Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подал в Окружной административный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко, в котором просит отменить приказ Генпрокурора о проверках Департамента спецрасследований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Горбатюка к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко относительно проверки Департамента специальных расследований ГПУ. В частности, истец просит суд признать противоправными действия Генерального прокурора Юрия Луценко об утверждении пункта 4.2 плана первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года, послужившего основанием для издания приказа "О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - сообщили в пресс-службе.
По информации суда, также Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить соответствующий приказ Генпрокурора.
Сейчас, как отметили в суде, решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Напомним, 6 июля 2018 года в Департамент спецрасследований пришла с проверкой комиссия Генпрокуратуры. Но из-за того, по словам руководителя Горбатюка, что комиссия отказалась предоставить документы, какие направления они собираются проверить, ее отказались пустить.
На следующий день в ГПУ обвинили Сергея Горбатюка в срыве плановой проверки Департамента специальных расследований, который он возглавляет.