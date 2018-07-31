Горбатюк подав позов проти Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка, у якому просить скасувати наказ Генпрокурора про перевірки Департаменту спецрозслідувань. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Горбатюка до Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо перевірки Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Зокрема, позивач просить суд визнати протиправними дії Генерального прокурора Юрія Луценка щодо затвердження пункту 4.2 плану першочергових заходів ГПУ на ІІ квартал 2018 року, що став підставою для видання наказу "Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України", - поінформували у прес-службі.
За інформацією суду, також Горбатюк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний наказ Генпрокурора.
Наразі, як зазначили у суді, вирішується питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.
Нагадаємо, 6 липня 2018 року до Департаменту спецрозслідувань прийшла з перевіркою комісія Генпрокуратури. Але через те, за словами керівника Горбатюка, що комісія відмовилася надати документи, які напрямки вони збираються перевірити, її відмовилися пустити.
Наступного дня у ГПУ звинуватили Сергія Горбатюка у зриві планової перевірки Департаменту спеціальних розслідувань, який він очолює.