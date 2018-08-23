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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Google удалила из своих сервисов 58 аккаунтов, связанных с Ираном

Киев • УНН

 • 9054 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Корпорация Google удалила со своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и “имеющих причастность к политически мотивированному фишингу”. Об этом в четверг сообщается в блоге Google, передает УНН.

Google удалила из своих сервисов 58 аккаунтов, связанных с Ираном

Согласно пресс-релизу, корпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ. “Мы выявили и удалили целый ряд аккаунтов, связанных с ИРИБ”, — говорится в сообщении. В числе удаленных оказались 39 каналов на видеохостинге YouTube, шесть блогов на сервисе Blogger.com и 13 аккаунтов в социальной сети Google+.

Выводы о связи аккаунтов с ИРИБ компания сделала, в том числе, на основе их технических данных.

В Google также добавили, что они продолжают наблюдать за деятельностью российского “Агентства интернет-исследований”. Отмечается, что с прошлого года корпорация удалила 42 связанных с компанией канала на YouTube, которые содержали 58 видео политической тематики на английском языке.

Как сообщал УНН, житель Калифорнии Наполеон Патаксил подал иск к компании Google, обвинив ее в незаконном сборе информации о передвижениях пользователей, передает Reuters со ссылкой на материалы суда.

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