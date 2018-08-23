Google видалила зі своїх сервісів 58 акаунтів, пов'язаних з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Корпорація Google видалила зі своїх сайтів 58 акаунтів, пов’язаних з Іраном і “що мають причетність до політично мотивованого фішингу”. Про це в четвер повідомляється в блозі Google, передає УНН.
Відповідно до прес-релізу, корпорація виявила, що ці акаунти мають зв’язок з іранською телерадіомовною корпорацією ІРІБ. “Ми виявили та видалили цілий ряд акаунтів, пов’язаних з ІРІБ”, — йдеться в повідомленні. У числі видалених виявилися 39 каналів на відеохостингу YouTube, шість блогів на сервісі Blogger.com і 13 акаунтів у соціальній мережі Google+.
Висновки про зв’язок акаунтів з ІРІБ компанія зробила, в тому числі, на основі їх технічних даних.
У Google також додали, що вони продовжують спостерігати за діяльністю російського “Агентства інтернет-досліджень”. Відзначається, що з минулого року корпорація видалила 42 пов’язаних з компанією канали на YouTube, які містили 58 відео політичної тематики англійською мовою.
Як повідомляв УНН, житель Каліфорнії Наполеон Патаксіл подав позов до компанії Google, звинувативши її в незаконному зборі інформації про пересування користувачів, передає Reuters з посиланням на матеріали суду.