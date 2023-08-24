Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

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«Сегодняшний Doodle, проиллюстрированный приглашенной художницей из Киева Полиной Дорошенко, посвящен Дню Независимости Украины 2023. Этот государственный праздник чтит несокрушимость духа украинского народа и помнит всех, кто отдал жизнь за свою страну - включая тех, кто все еще воюет сейчас. В этот день 1991 года Украина обрела независимость и вышла на мировую арену как суверенное государство», - заявили в Google.

Отмечается, что иллюстрация дудл изображает "парад, который представляет всех украинцев, которые демонстрируют свою гордость и уверенность, двигаясь в будущее".

Автором иллюстрации является киевская художница Полина Дорошенко. Она рассказала, что при создании дудла она хотела продемонстрировать как разнообразие, так и единство.

«Я вкладывала смысл в большинство деталей. Например, цвет кроссовок, детали традиционной одежды и вышивки, а также керамический петух, который стал символом несокрушимости, устойчивости, вопреки всем вызовам современности. На иллюстрации мы видим прототипы как современников, так и людей, которые 32 года назад встретили Независимость Украины», - рассказала художница.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.