Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Google випустив дудл, присвячений Дню Незалежності України. Він зображує парад, який представляє всіх українців, які демонструють свою гордість і впевненість, рухаючись у майбутнє, інформує УНН із посиланням на повідомлення компанії.
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«Сьогоднішній Doodle, проілюстрований запрошеною художницею з Києва Поліною Дорошенко, присвячений Дню Незалежності України 2023. Це державне свято вшановує незламність духу українського народу та пам’ятає всіх, хто віддав життя за свою країну - включно з тими, хто все ще воює зараз. Цього дня 1991 року Україна здобула незалежність і вийшла на світову арену як суверенна держава», - заявили в Google.
Зазначається, що ілюстрація дудл зображує "парад, який представляє всіх українців, які демонструють свою гордість і впевненість, рухаючись у майбутнє".
Авторкою ілюстрації є київська художниця Поліна Дорошенко. Вона розповіла, що під час створення дудла вона хотіла продемонструвати як різноманітність, так і єдність.
«Я вкладала сенс у більшість деталей. Наприклад, колір кросівок, деталі традиційного одягу та вишивки, а також керамічний півень, який став символом незламності, стійкості попри всі виклики сьогодення. На ілюстрації ми бачимо прототипи як сучасників, так і людей, які 32 роки тому зустріли Незалежність України», - розповіла художниця.
Доповнення
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.