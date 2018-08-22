Главу Одесской таможни отстранили от исполнения служебных полномочий
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 22 августа. УНН. На период проведения служебного расследования о похищении из складских помещений арестованных товарно-материальных ценностей - 37 контейнеров с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 150 млн грн отстраненно начальника Одесской таможни. Об этом рассказал сегодня во время брифинга и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан, передает корреспондент УНН.
По словам М.Продана, информация, которая была озвучена 21 августа про Одесскую таможню, нуждается в уточнении.
"Факт обнаружения, ареста и дальнейших действий по поиску похищенного товара осуществлялся и проводился исключительно сотрудниками Государственной фискальной службы Украины", - подчеркнул Мирослав Продан.
Он сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к похищению известной в определенных кругах группы, в состав которой входит сотрудник подразделения Генеральной прокуратуры Украины, который осуществляет надзор за работой таможен и в последнее время находится на больничном.
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"О причастности данного сотрудника Генеральной прокуратуры я неоднократно информировал руководство Генеральной прокуратуры Украины. С того момента, когда приступил к исполнению своих обязанностей", - отметил Мирослав Продан.
По результатам проведенных мероприятий ГФС удалось обнаружить и изъять похищенный товар на различных рынках Украины, в частности, в Харьковской и Одесской областях. Речь идет о ткани, технике, тракторах, запчасти и тому подобное.
По словам начальника Одесской таможни ГФС Александра Власова, именно сотрудниками Одесской таможни ГФС были сформированы соответствующие риски и указанные контейнеры взято на контроль.
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"Еще до решения суда мы изъяли 5 контейнеров и составили протоколы о нарушении таможенных правил. Затем, по решению суда, все 37 контейнеров были арестованы, и, по неизвестным причинам, следователями принято решение о размещении их не на таможенных складах, а предоставлено на ответственное хранения обществу, которое имеет складские помещения не в зоне деятельности Одесской таможни", - отметил Александр Власов.
Учитывая указанное, Мирослав Продан дал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата фискальной службы Украины о проведении служебного расследования. А также, в целях обеспечения беспристрастности действий на период данного расследования отстранил руководителя Одесской таможни ГФС Александра Власова от выполнения им своих обязанностей.
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"Учитывая то, что у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования по данному поводу. Все материалы, которые сегодня есть в распоряжении ГФС, мы готовы предоставить", - заявил и.о. Председателя ГФС.
Напомним, ГФС задержала экс-сотрудника таможни по подозрению в похищении арестованных товаров.