Главу Одесской таможни отстранили от исполнения служебных полномочий

По словам М.Продана, информация, которая была озвучена 21 августа про Одесскую таможню, нуждается в уточнении.



"Факт обнаружения, ареста и дальнейших действий по поиску похищенного товара осуществлялся и проводился исключительно сотрудниками Государственной фискальной службы Украины", - подчеркнул Мирослав Продан.



Он сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена ​​причастность к похищению известной в определенных кругах группы, в состав которой входит сотрудник подразделения Генеральной прокуратуры Украины, который осуществляет надзор за работой таможен и в последнее время находится на больничном.



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"О причастности данного сотрудника Генеральной прокуратуры я неоднократно информировал руководство Генеральной прокуратуры Украины. С того момента, когда приступил к исполнению своих обязанностей", - отметил Мирослав Продан.



По результатам проведенных мероприятий ГФС удалось обнаружить и изъять похищенный товар на различных рынках Украины, в частности, в Харьковской и Одесской областях. Речь идет о ткани, технике, тракторах, запчасти и тому подобное.



По словам начальника Одесской таможни ГФС Александра Власова, именно сотрудниками Одесской таможни ГФС были сформированы соответствующие риски и указанные контейнеры взято на контроль.



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"Еще до решения суда мы изъяли 5 контейнеров и составили протоколы о нарушении таможенных правил. Затем, по решению суда, все 37 контейнеров были арестованы, и, по неизвестным причинам, следователями принято решение о размещении их не на таможенных складах, а предоставлено на ответственное хранения обществу, которое имеет складские помещения не в зоне деятельности Одесской таможни", - отметил Александр Власов.



Учитывая указанное, Мирослав Продан дал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата фискальной службы Украины о проведении служебного расследования. А также, в целях обеспечения беспристрастности действий на период данного расследования отстранил руководителя Одесской таможни ГФС Александра Власова от выполнения им своих обязанностей.



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"Учитывая то, что у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования по данному поводу. Все материалы, которые сегодня есть в распоряжении ГФС, мы готовы предоставить", - заявил и.о. Председателя ГФС.



Напомним, ГФС задержала экс-сотрудника таможни по подозрению в похищении арестованных товаров.