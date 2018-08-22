Голову Одеської митниці відсторонили від виконання службових повноважень

За словами М.Продана, інформація, яка була озвучена 21 серпня про Одеську митницю, потребує уточнення.



"Факт виявлення, арешту і подальших дій щодо пошуку викраденого товару здійснювався і проводився виключно співробітниками Державної фіскальної служби України", - наголосив Мирослав Продан.



Він повідомив, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено причетність до викрадення відомої в певних колах групи, до складу якої входить співробітник підрозділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за роботою митниць та останнім часом перебуває на лікарняному.



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"Щодо причетності даного співробітника Генеральної прокуратури я неодноразово інформував керівництво Генеральної прокуратури України. З того моменту, коли приступив до виконання своїх обов’язків", - зазначив Мирослав Продан.



За результатами проведених заходів ДФС вдалося виявити та вилучити викрадений товар на різних ринках України, зокрема, в Харківській та Одеській областях. Мова йде про тканину, техніку, трактори, запчастини тощо.



За словами начальника Одеської митниці ДФС Олександра Власова, саме співробітниками Одеської митниці ДФС було сформовано відповідні ризики і зазначені контейнери взято на контроль.



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"Ще до рішення суду ми вилучили 5 контейнерів та склали протоколи про порушення митних правил. Потім, за рішенням суду, всі 37 контейнерів було заарештовано, та, з невідомих причин, слідчими прийнято рішення про розміщення їх не на митних складах, а надано на відповідальне зберігання товариству, яке має складські приміщення не у зоні діяльності Одеської митниці", - зазначив Олександр Власов.



Враховуючи зазначене, Мирослав Продан дав доручення підрозділу внутрішньої безпеки центрального апарату фіскальної служби України щодо проведення службового розслідування. А також, з метою забезпечення неупередженості дій, на період даного розслідування відсторонив керівника Одеської митниці ДФС Олександра Власова від виконання ним своїх обов’язків.



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"Враховуючи те, що в мене є всі підстави стверджувати про причетність до даного злочину співробітників Генеральної прокуратури України, я звертаюсь із заявою до НАБУ про проведення неупередженого розслідування з даного приводу. Всі матеріали, які сьогодні є в розпорядженні ДФС, ми готові надати", - заявив в.о. Голови ДФС.



Нагадаємо, ДФС затримала екс-співробітника митниці за підозрою у викраденні арештованих товарів