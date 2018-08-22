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Голову Одеської митниці відсторонили від виконання службових повноважень

Київ • УНН

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ОДЕСА - КИЇВ. 22 серпня. УНН. На період проведення службового розслідування щодо викрадення зі складських приміщень арештованих товарно-матеріальних цінностей – 37 контейнерів з нерозмитненим товаром орієнтовною вартістю 150 млн грн відсторонено начальника Одеської митниці. Про це розповів сьогодні під час брифінгу в.о. Голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.

Голову Одеської митниці відсторонили від виконання службових повноважень

За словами М.Продана, інформація, яка була озвучена 21 серпня про Одеську митницю, потребує уточнення.

"Факт виявлення, арешту і подальших дій щодо пошуку викраденого товару здійснювався і проводився виключно співробітниками Державної фіскальної служби України", - наголосив Мирослав Продан.

Він повідомив, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено причетність до викрадення відомої в певних колах групи, до складу якої входить співробітник підрозділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за роботою митниць та останнім часом перебуває на лікарняному.

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"Щодо причетності даного співробітника Генеральної прокуратури я неодноразово інформував керівництво Генеральної прокуратури України. З того моменту, коли приступив до виконання своїх обов’язків", - зазначив Мирослав Продан.

За результатами проведених заходів ДФС вдалося виявити та вилучити викрадений товар на різних ринках України, зокрема, в Харківській та Одеській областях. Мова йде про тканину, техніку, трактори, запчастини тощо.

За словами начальника Одеської митниці ДФС Олександра Власова, саме співробітниками Одеської митниці ДФС було сформовано відповідні ризики і зазначені контейнери взято на контроль.

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"Ще до рішення суду ми вилучили 5 контейнерів та склали протоколи про порушення митних правил. Потім, за рішенням суду, всі 37 контейнерів було заарештовано, та, з невідомих причин, слідчими прийнято рішення про розміщення їх не на митних складах, а надано на відповідальне зберігання товариству, яке має складські приміщення не у зоні діяльності Одеської митниці", - зазначив Олександр Власов.

Враховуючи зазначене, Мирослав Продан дав доручення підрозділу внутрішньої безпеки центрального апарату фіскальної служби України щодо проведення службового розслідування. А також, з метою забезпечення неупередженості дій, на період даного розслідування відсторонив керівника Одеської митниці ДФС Олександра Власова від виконання ним своїх обов’язків.

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"Враховуючи те, що в мене є всі підстави стверджувати про причетність до даного злочину співробітників Генеральної прокуратури України, я звертаюсь із заявою до НАБУ про проведення неупередженого розслідування з даного приводу. Всі матеріали, які сьогодні є в розпорядженні ДФС, ми готові надати", - заявив в.о. Голови ДФС.

Нагадаємо, ДФС затримала екс-співробітника митниці за підозрою у викраденні арештованих товарів

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