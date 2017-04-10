Председателя Госрезерва В.Мосийчука привлекли к дисциплинарной ответственности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45384 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103658 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159312 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117719 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104598 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107158 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154299 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Председателя Госрезерва В.Мосийчука привлекли к дисциплинарной ответственности

Председателя Госрезерва В.Мосийчука привлекли к дисциплинарной ответственности

Киев  •  УНН

 • 9750 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала года в Государственном резервном агентстве Украины было проведено восемь проверок. Последняя из них завершилась привлечением Председателя Госрезерва Вадима Мосийчука к дисциплинарной ответственности и назначению новой проверки. Об этом сегодня во время брифинга рассказал сам В.Мосийчук, передает УНН.

Указанная проверка была инициирована Минэкономики.

"Недавняя проверка, которая была проведена по докладной записке заместителя министра экономики господина Бровченко, не показала ничего критического и никаких существенных правонарушений в деятельности Госрезерва. Но выводы, конечно, меня поражают. Последние, которые мы получили на прошлой неделе, - о привлечении председателя Госрезерва к дисциплинарной ответственности. И самое главное в последнем пункте - возобновление очередной проверки", - рассказал он.

Напомним, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".

Также напомним, в Госрезерве засекретили данные о качестве горючего от "Трейд Коммодити". И это, несмотря на то, что ранее глава Госрезерва В.Мосийчук предоставлял эти данные другим СМИ.

В "Трейд Коммодити", в свою очередь, любые обвинения о якобы ненадлежащем качестве их топлива исключают, аргументируя тем, что вообще не осуществляли никакой поставки горючего на нужды Госрезерва.

Добавим, что СБУ проверяет загранкомандировки В.Мосийчука.

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