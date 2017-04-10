Председателя Госрезерва В.Мосийчука привлекли к дисциплинарной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала года в Государственном резервном агентстве Украины было проведено восемь проверок. Последняя из них завершилась привлечением Председателя Госрезерва Вадима Мосийчука к дисциплинарной ответственности и назначению новой проверки. Об этом сегодня во время брифинга рассказал сам В.Мосийчук, передает УНН.
Указанная проверка была инициирована Минэкономики.
"Недавняя проверка, которая была проведена по докладной записке заместителя министра экономики господина Бровченко, не показала ничего критического и никаких существенных правонарушений в деятельности Госрезерва. Но выводы, конечно, меня поражают. Последние, которые мы получили на прошлой неделе, - о привлечении председателя Госрезерва к дисциплинарной ответственности. И самое главное в последнем пункте - возобновление очередной проверки", - рассказал он.
Напомним, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".
Также напомним, в Госрезерве засекретили данные о качестве горючего от "Трейд Коммодити". И это, несмотря на то, что ранее глава Госрезерва В.Мосийчук предоставлял эти данные другим СМИ.
В "Трейд Коммодити", в свою очередь, любые обвинения о якобы ненадлежащем качестве их топлива исключают, аргументируя тем, что вообще не осуществляли никакой поставки горючего на нужды Госрезерва.
Добавим, что СБУ проверяет загранкомандировки В.Мосийчука.