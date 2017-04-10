Председателя Госрезерва В.Мосийчука привлекли к дисциплинарной ответственности

Указанная проверка была инициирована Минэкономики.

"Недавняя проверка, которая была проведена по докладной записке заместителя министра экономики господина Бровченко, не показала ничего критического и никаких существенных правонарушений в деятельности Госрезерва. Но выводы, конечно, меня поражают. Последние, которые мы получили на прошлой неделе, - о привлечении председателя Госрезерва к дисциплинарной ответственности. И самое главное в последнем пункте - возобновление очередной проверки", - рассказал он.

Напомним, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".

Также напомним, в Госрезерве засекретили данные о качестве горючего от "Трейд Коммодити". И это, несмотря на то, что ранее глава Госрезерва В.Мосийчук предоставлял эти данные другим СМИ.

В "Трейд Коммодити", в свою очередь, любые обвинения о якобы ненадлежащем качестве их топлива исключают, аргументируя тем, что вообще не осуществляли никакой поставки горючего на нужды Госрезерва.

Добавим, что СБУ проверяет загранкомандировки В.Мосийчука.