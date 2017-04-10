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Голову Держрезерву В.Мосійчука притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Голову Держрезерву В.Мосійчука притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Київ • УНН

 • 9761 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Спочатку року в Державному резервному агентстві України було проведено вісім перевірок. Остання з них завершилася притягненням Голови Держрезерву Вадима Мосійчука до дисциплінарної відповідальності та призначенням нової перевірки. Про це сьогодні під час брифінгу розповів сам В.Мосійчук, передає УНН.

Вказана перевірка була ініційована Мінекономіки.

“Нещодавня перевірка, котра була проведена по доповідній записці заступника міністра економіки пана Бровченка не показала нічого критичного і ніяких суттєвих правопорушень у діяльності Держрезерву. Але висновки, звичайно, мене вражають. Останні, які ми отримали на минулому тижні, - про притягнення голови Держрезерву до дисциплінарної відповідальності. І саме головне в останньому пункті — поновлення чергової перевірки”, — розповів він.

Нагадаємо, НАБУ має перевірити, чи вимагав В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті”.

Також нагадаємо, в Держрезерві засекретили дані про якість пального від “Трейд Коммодіті”. І це, не зважаючи на те, що раніше голова Держрезерву В.Мосійчук надавав ці дані іншим ЗМІ.

У “Трейд Коммодіті”, в свою чергу, будь-які звинувачення щодо начебто неналежної якості їх пального відкидають, аргументуючи тим, що взагалі не здійснювали жодної поставки пального на потреби Держрезерву.

Додамо, що СБУ перевіряє закордонні відрядження В.Мосійчука.

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