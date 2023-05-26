Главой Верховного Суда избран Станислав Кравченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Председателем Верховного Суда избран судья Станислав Кравченко, передает корреспондент УНН.
Детали
На Пленуме ВС присутствовали 148 судей. Все они проголосовали. По результатам голосования за четырех кандидатов наибольшую поддержку получил Кравченко – 108 голосов «за».
11 участников Пленума не поддержали ни одного кандидата.
Сразу после голосования за главу ВС участники Пленума утвердили постановление о назначении Кравченко председателем Верховного Суда сроком на 4 года.
Больше о кандидатах, в том числе и о Станиславе Кравченко, читайте в материале - Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда
Также на Пленуме планировалось избрать заместителя нового председателя ВС. Однако, Кравченко не внес предложения по кандидатуре заместителя и Пленум был закрыт. Избрание заместителя состоится на следующем заседании.
Что предшествовало?
16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия предыдущего председателя Всеволода Князева. Такое решение поддержали 140 членов ВС.
Основанием для его принятия стало дело о взятке в почти три миллиона долларов, ключевым фигурантом которого является именно Князев. По версии следствия, взятка была получена за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит». 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.