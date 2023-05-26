Головою Верховного Суду обрано Станіслава Кравченка

Деталі

На Пленумі ВС були присутні 148 суддів. Усі вони проголосували. За результатами голосування за чотирьох кандидатів найбільшу підтримку отримав Кравченко – 108 голосів «за».

11 учасників Пленуму не підтримали жодного кандидата.

Одразу після голосування за голову ВС учасники Пленуму затвердили постанову про призначення Кравченка головою Верховного Суду строком на 4 роки.

Більше про кандидатів, зокрема і про Станіслава Кравченка, читайте у матеріалі - Вибори без вибору? Цікаві факти з трудової діяльності кандидатів на посаду голови Верховного Суду

Також на Пленумі планувалося обрати заступника нового голови ВС. Однак, Кравченко не вніст пропозиції з кандидатури заступника і Пленум було закрито. Обрання заступника відбудеться на наступному засіданні.

Що передувало?

16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження попереднього голови Всеволода Князєва. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.

Підставою для його ухвалення стала справа про хабар у майже три мільйона доларів, ключовим фігурантом якої є саме Князєв. За версією слідства, хабар був отриманий за прийняття рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит». 18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.