Главному свидетелю по делу о киберпохищении 3 млн грн вернули средства

Напомним, А.Зацерковский проходит свидетелем по резонансному делу о незаконном изъятии почти трех миллионов гривен с банковского счета фирмы "Мир пожилого человека и реабилитации". В июле прошлого года владелец фирмы Алексей Давыденко сообщил на своей странице в Facebook о том, что с текущего счета фирмы были списаны денежные средства в сумме 2,75 млн. гривен. Киберполиция МВД Украины установила вроде бы личность злоумышленника, IP-адрес, с которого осуществилась транзакция - им оказался и.о. обязанности бухгалтера "Теокон групп" Александр Зацерковский. В офисе бизнесмена начались непрерывные обыски, в результате которых было изъято средства на общую сумму 30 тыс. долл., технику и имущество на сумму 100 тыс. долл.

С сентября 2016 года А.Зацерковский с адвокатами пытался вернуть средства и имущество.

"В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины мы вправе ходатайствовать в суд о возвращении того, что было изъято при обыске. Мы прошли не одну инстанцию, прежде чем наши требования были выполнены ", - утверждает адвокат А.Зацерковского, партнер юридической компании "Ратио" Оксана Миндришора.

После месяцев неудачных попыток заявлений и ходатайств, на которые правоохранители отказывали, судья Голосеевского районного суда Наталья Чередниченко наконец-то постановила соответствующее решение о возвращении 30 тыс. долл., После чего средства были возвращены.

Кроме того, адвокатами А.Зацерковского была подана жалоба в Подольский районный суд Киева с просьбой обязать следователя Подольского управления полиции внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления должностными лицами Национальной полиции и киберполиции во время незаконного обыска офиса А. Зацерковского. Следственный судья Неганова Н. удовлетворила жалобу в полном объеме.

Итак пока, невозвращенной остается техника и имущество на сумму 100 тыс. долл. А.Зацерковский также намерен требовать возмещения убытков, вызванных его нравственному и физическому здоровью незаконными действиями правоохранительных органов.