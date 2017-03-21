Головному свідку у справі про кібервикрадення 3 млн грн повернули кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Півроку знадобилося столичному бізнесмену Олександру Зацерковському для того, щоб повернути свої кошти, незаконно вилучені поліцією, передає УНН із посиланням на "Подробности".
Нагадаємо, О.Зацерковський проходить свідком у резонансній справі про незаконне вилучення майже трьох мільйонів гривень з банківського рахунку фірми “Світ літньої людини та реабілітації”. У липні минулого року власник фірми Олексій Давиденко повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що з поточного рахунку фірми були списані грошові кошти в сумі 2,75 мільйонів гривень. Кіберполіція МВС України встановила начебто особу зловмисника, IP-адресу, з якої здійснилася транзакція — ним виявився т.в.о. обов’язки бухгалтера “Теокон груп” Олександр Зацерковський. В офісі бізнесмена почалися безперервні обшуки, внаслідок яких було вилучено кошти на загальну суму 30 тис. дол., техніку та майно на суму 100 тис. дол.
З вересня 2016 року О.Зацерковський з адвокатами намагалися повернути кошти та майно.
“Відповідно до кримінально-процесуального кодексу України ми маємо право подавати клопотання до суду про повернення того, що було вилучено під час обшуку. Ми пройшли не одну інстанцію, перш ніж наші вимоги було виконані”, — стверджує адвокат О.Зацерковського, партнер юридичної компанії „Ратіо“ Оксана Миндришора.
Після місяців невдалих спроб заяв та клопотань, на які правоохоронці відмовляли, суддя Голосіївського районного суду Наталія Чередниченко врешті постановила відповідну ухвалу про повернення 30 тис. дол., після чого кошти були повернені.
Крім того, адвокатами О.Зацерковського було подано скаргу до Подільського районного суду м.Києва з проханням зобов’язати слідчого Подільського управління поліції внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Національної поліції та Кіберполіції під час незаконного обшуку офісу О.Зацерковського. Слідчий суддя Неганова Н. задовольнила скаргу у повному обсязі.
Отже наразі, неповерненим лишається техніка та майно на суму 100 тис. дол. О.Зацерковський також має намір вимагати відшкодування збитків, спричинених його моральному та фізичному здоров’ю незаконними діями правоохоронних органів.