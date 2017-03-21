Головному свідку у справі про кібервикрадення 3 млн грн повернули кошти

ukru
27 березня, 18:53 • 88917 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 112505 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 121263 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 129578 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 182547 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 124660 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 112052 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134784 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121638 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123599 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
84 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

27 березня, 19:57 • 23507 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 37078 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 29237 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 34429 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 27764 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 88917 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 133044 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 182547 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 203017 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 214000 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87833 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117700 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143648 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 133229 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163712 перегляди
Актуальне
Головному свідку у справі про кібервикрадення 3 млн грн повернули кошти

Головному свідку у справі про кібервикрадення 3 млн грн повернули кошти

Київ • УНН

 • 14304 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Півроку знадобилося столичному бізнесмену Олександру Зацерковському для того, щоб повернути свої кошти, незаконно вилучені поліцією, передає УНН із посиланням на "Подробности".

Нагадаємо, О.Зацерковський проходить свідком у резонансній справі про незаконне вилучення майже трьох мільйонів гривень з банківського рахунку фірми “Світ літньої людини та реабілітації”. У липні минулого року власник фірми Олексій Давиденко повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що з поточного рахунку фірми були списані грошові кошти в сумі 2,75 мільйонів гривень. Кіберполіція МВС України встановила начебто особу зловмисника, IP-адресу, з якої здійснилася транзакція — ним виявився т.в.о. обов’язки бухгалтера “Теокон груп” Олександр Зацерковський. В офісі бізнесмена почалися безперервні обшуки, внаслідок яких було вилучено кошти на загальну суму 30 тис. дол., техніку та майно на суму 100 тис. дол.

З вересня 2016 року О.Зацерковський з адвокатами намагалися повернути кошти та майно.

“Відповідно до кримінально-процесуального кодексу України ми маємо право подавати клопотання до суду про повернення того, що було вилучено під час обшуку. Ми пройшли не одну інстанцію, перш ніж наші вимоги було виконані”, — стверджує адвокат О.Зацерковського, партнер юридичної компанії „Ратіо“ Оксана Миндришора.

Після місяців невдалих спроб заяв та клопотань, на які правоохоронці відмовляли, суддя Голосіївського районного суду Наталія Чередниченко врешті постановила відповідну ухвалу про повернення 30 тис. дол., після чого кошти були повернені.

Крім того, адвокатами О.Зацерковського було подано скаргу до Подільського районного суду м.Києва з проханням зобов’язати слідчого Подільського управління поліції внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Національної поліції та Кіберполіції під час незаконного обшуку офісу О.Зацерковського. Слідчий суддя Неганова Н. задовольнила скаргу у повному обсязі.

Отже наразі, неповерненим лишається техніка та майно на суму 100 тис. дол. О.Зацерковський також має намір вимагати відшкодування збитків, спричинених його моральному та фізичному здоров’ю незаконними діями правоохоронних органів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82