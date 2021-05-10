Главный инфекционист США заявил о неучтенных смертях от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В США "несомненно" недоучитывают смерти от коронавируса, заявил в эфире NBC главный инфекционист страны и старший медицинский советник президента Энтони Фаучи, передает УНН.
Что известно
По данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний по состоянию на утро (по времени Киева), в США зафиксировали 578 520 смертей после заражения коронавируса. Однако на прошлой неделе специалисты из исследовательского центра при Вашингтонском университете опубликовали исследование, в котором говорилось про более 900 тыс. смертях в США за время пандемии.
При этом Фаучи заявил, что “нет никаких сомнений в том, что мы недовраховуемо (смерти после COVID-19)”.
Детали
Суточное число умерших начала расти в США в октябре 2020 года. Тогда в день в среднем проявляли от 700 до 800 смертей, но к декабрю показатель перешагнул отметку в 2 тыс. Пик пришелся на первую половину января (более 3 тыс. смертей), затем показатель начал падать. С начала мая в стране выявляют менее 700 летальных случаев в сутки.
США занимают первое место по количеству умерших после заражений коронавируса людей.