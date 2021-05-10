Головний інфекціоніст США заявив про невраховані смерті від COVID-19

Що відомо

За даними Центрів з контролю і запобігання захворювань на станом на ранок (за часом Києва), в США зафіксували 578 520 смертей після зараження коронавірусом. Проте минулого тижня фахівці з дослідницького центру при Вашингтонському університеті опублікували дослідження, в якому говорилося про понал 900 тис. смертей в США за час пандемії.

При цьому Фаучі заявив, що «немає ніяких сумнівів в тому, що ми недовраховуємо (смерті після COVID-19)».

Деталі

Добове число померлих почала зростати в США в жовтні 2020 року. Тоді в день в середньому виявляли від 700 до 800 смертей, але до грудня показник переступив позначку в 2 тис. Пік припав на першу половину січня (більше 3 тис. смертей), потім показник почав падати. З початку травня в країні виявляють менш 700 летальних випадків на добу.

США посідають перше місце за кількістю померлих після заражень коронавірусом людей.