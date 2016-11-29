Главная елка Ровно будет высотой в 25 метров
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Коммунальщики выбрали новогоднюю елку, которая будет украшать центр Ровно. Дерево будет 25 метров высотой - на 1 метр выше, чем прошлогодняя, сообщили УНН в информационном отделе Ровенского горисполкома.
Возраст дерева примерно 70 лет, выросло оно в Базальтовском лесничестве Костопольского района. На установку и украшения для главной елки из бюджета Ровно выделили 65 тысяч гривен.
Открытие елки состоится 19 декабря.