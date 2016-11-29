Головна ялинка Рівного буде висотою у 25 метрів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Комунальники обрали новорічну ялинку, яка прикрашатиме центр Рівного. Цьогорічне дерево буде 25 метрів заввишки - на 1 метр вище, ніж торішня, повідомили УНН у інформаційному відділі Рівненському міськвиконкомі.
Вік дерева приблизно 70 років, а виросло в Базальтівському лісництві Костопільського району. На встановлення та прикраси для головної ялинки з бюджету Рівного виділили 65 тисяч гривень.
Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня.