Главы оборонных ведомств Турции и Украины обсудили важность прекращения огня

Детали

Хулуси Акар сказал Алексею Резникову в телефонном разговоре, что Турция, особенно президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжит свою роль в обеспечении мира и гуманитарной помощи на всех уровнях.

По словам Акара, благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках Черноморской зерновой инициативы, около 17 млн тонн зерна было благополучно отправлено из украинских портов в нуждающиеся страны.

Он добавил, что продолжение инициативы имеет "большое значение".

"Обсудили наши следующие шаги по обеспечению региональной безопасности. Поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Украины и за преданность турецко-украинскому сотрудничеству", - отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале. В Стамбуле был создан Совместный координационный центр с официальными лицами трех стран и ООН для наблюдения за поставками.

Первое судно отбыло 1 августа из украинского порта Одесса в рамках исторического соглашения.

Турция неоднократно призывала Киев и Москву прекратить войну путем переговоров.