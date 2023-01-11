Голови оборонних відомств Туреччини та України обговорили важливість припинення вогню

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Хулусі Акар сказав Олексію Резнікову у телефонній розмові, що Туреччина, особливо президент Реджеп Тайіп Ердоган, продовжить свою роль у забезпеченні миру та гуманітарної допомоги на всіх рівнях.

За словами Акара, завдяки роботі Спільного координаційного центру, створеного в рамках Чорноморської зернової ініціативи, близько 17 млн тонн зерна було благополучно відправлено з українських портів до країн, що потребують.

Він додав, що продовження ініціативи має "велике значення".

"Обговорили наші наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки. Подякував Туреччині за постійну підтримку України і за відданість турецько-українському співробітництву", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Додамо

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у липні у Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни у лютому. У Стамбулі було створено Спільний координаційний центр із офіційними особами трьох країн та ООН для спостереження за поставками.

Перше судно відбуло 1 серпня з українського порту Одеса у рамках історичної угоди.

Туреччина неодноразово закликала Київ та Москву припинити війну шляхом переговорів.