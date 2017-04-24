Глава СБУ поручил максимально быстро установить обстоятельства подрыва авто миссии ОСБЕ

“Глава СБ Украины дал поручение максимально быстро установить все обстоятельства преступления”, — говорится в сообщении.

По словам В.Грицака, служба гарантирует прозрачное и всестороннее расследование этого факта.

Также в СБУ призвали всех свидетелей теракта сообщить на условиях анонимности любую важную для следствия информацию по телефону “горячей линии”.

Напомним, по факту взрыва авто СБУ в Луганской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Как сообщал УНН, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США, работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля — из Германии и Чехии — отправились в больницу для медицинского обследования.