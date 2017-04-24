Голова СБУ доручив максимально швидко встановити обставини підриву авто місії ОСБЄ

“Голова СБ України дав доручення максимально швидко встановити всі обставини злочину”, — сказано у повідомленні.

За словами В.Грицака, служба гарантує прозоре та всебічне розслідування цього факту.

Також у СБУ закликали всіх свідків теракту повідомити на умовах анонімності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном “гарячої лінії”.

Нагадаємо, за фактом підриву авто СБУ в Луганській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Як повідомляв УНН, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.