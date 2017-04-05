Председатель НАПК сегодня отчитается в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак в среду отчитается в парламенте. Об этом журналистам председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Сегодня ориентировочно 12:30 председатель НАПК Наталья Корчак прибудет в парламент. У депутатов будет возможность задать ей вопросы, в частности по проблемам с электронным декларированием", - сказал А.Герасимов.
Напомним, накануне Верховная Рада приняла решение, которым пригласила голову НАПК для отчета в парламент.