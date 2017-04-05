Председатель НАПК сегодня отчитается в Раде

"Сегодня ориентировочно 12:30 председатель НАПК Наталья Корчак прибудет в парламент. У депутатов будет возможность задать ей вопросы, в частности по проблемам с электронным декларированием", - сказал А.Герасимов.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла решение, которым пригласила голову НАПК для отчета в парламент.