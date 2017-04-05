Голова НАЗК сьогодні прозвітує у Раді

“Сьогодні орієнтовно 12:30 голова НАЗК Наталія Корчак прибуде до парламенту. У депутатів буде можливість поставити їй запитання, зокрема щодо проблем з електронним декларуванням”, — сказав А.Герасимов.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила рішення, яким запросила голову НАЗК для звіту до парламенту.