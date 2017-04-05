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Голова НАЗК сьогодні прозвітує у Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак у середу прозвітує в парламенті. Про це журналістам голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні орієнтовно 12:30 голова НАЗК Наталія Корчак прибуде до парламенту. У депутатів буде можливість поставити їй запитання, зокрема щодо проблем з електронним декларуванням”, — сказав А.Герасимов.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила рішення, яким запросила голову НАЗК для звіту до парламенту.

Українські Національні Новини

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