Голова НАЗК сьогодні прозвітує у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак у середу прозвітує в парламенті. Про це журналістам голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні орієнтовно 12:30 голова НАЗК Наталія Корчак прибуде до парламенту. У депутатів буде можливість поставити їй запитання, зокрема щодо проблем з електронним декларуванням”, — сказав А.Герасимов.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила рішення, яким запросила голову НАЗК для звіту до парламенту.