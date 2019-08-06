Глава МИД Турции на совещании послов сделал чрезвычайно важное для Украины заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 11 совещании послов заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации украинского Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар. Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.
"Только на 11 совещании послов турецкий министр Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар - очень важное заявление перед чрезвычайно важной аудиторию-благодарим!", - написал посол.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе осуществит визит в Турцию.