Глава МИД Литвы после увиденного в Авдеевке заявил, что санкции против РФ должны оставаться
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс воочию увидел последствия обстрелов Авдеевки и заявил, что надо продолжать держать санкции против РФ. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Увидел свидетельства нарушений минских соглашений поддерживаемых Россией сепаратистов собственными глазами. Санкции должны оставаться", - написал он.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поехал в Авдеевки для того, чтобы увидеть последствия российской агрессии.
Witnessing violations of #Minsk agreemnts by #Russia backed separatists from the first sources. #Sanctions Must remain. #UnitedforUkraine pic.twitter.com/enaOyMx3Ui- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 10 февраля 2017 г.
Напомним, 9 февраля Президент Европейского Совета Дональд Туск во время встречи с Премьер-министром Украины поддержал необходимость продолжения санкций против Российской Федерации.
Ранее исполняющий обязанности главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс призвал Россию прекратить агрессию в Украине, а также подчеркнула, что санкции останутся.