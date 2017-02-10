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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Литвы после увиденного в Авдеевке заявил, что санкции против РФ должны оставаться

Киев • УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс воочию увидел последствия обстрелов Авдеевки и заявил, что надо продолжать держать санкции против РФ. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Глава МИД Литвы после увиденного в Авдеевке заявил, что санкции против РФ должны оставаться

"Увидел свидетельства нарушений минских соглашений поддерживаемых Россией сепаратистов собственными глазами. Санкции должны оставаться", - написал он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поехал в Авдеевки для того, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

Witnessing violations of #Minsk agreemnts by #Russia backed separatists from the first sources. #Sanctions Must remain. #UnitedforUkraine pic.twitter.com/enaOyMx3Ui

- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 10 февраля 2017 г.

Напомним, 9 февраля Президент Европейского Совета Дональд Туск во время встречи с Премьер-министром Украины поддержал необходимость продолжения санкций против Российской Федерации.

Ранее исполняющий обязанности главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс призвал Россию прекратить агрессию в Украине, а также подчеркнула, что санкции останутся.

Украинские Национальные Новости

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