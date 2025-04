Голова МЗС Литви після побаченого в Авдіївці заявив, що санкції проти РФ мають залишатися

"Є свідком порушення мінських угод підтримуваних Росією сепаратистів на власні очі. Санкції повинні залишатися", - написав він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс поїхав до Авдіївки для того, щоб побачити наслідки російської агресії.

Witnessing violations of #Minsk agreemnts by #Russia backed separatists from the first sources. #Sanctions must remain. #UnitedforUkraine pic.twitter.com/enaOyMx3Ui

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 10 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 9 лютого Президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі з Прем’єр-міністром України підтримав необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації.

Раніше виконувач обов’язків голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернз закликала Росію припинити агресію в Україні, а також наголосила, що санкції залишаться.