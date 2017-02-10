Голова МЗС Литви після побаченого в Авдіївці заявив, що санкції проти РФ мають залишатися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на власні очі побачив наслідки обстрілів Авдіївки і заявив, що треба продовжувати тримати санкції проти РФ. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Є свідком порушення мінських угод підтримуваних Росією сепаратистів на власні очі. Санкції повинні залишатися", - написав він.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс поїхав до Авдіївки для того, щоб побачити наслідки російської агресії.
Witnessing violations of #Minsk agreemnts by #Russia backed separatists from the first sources. #Sanctions must remain. #UnitedforUkraine pic.twitter.com/enaOyMx3Ui— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 10 лютого 2017 р.
Нагадаємо, 9 лютого Президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі з Прем’єр-міністром України підтримав необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації.
Раніше виконувач обов’язків голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернз закликала Росію припинити агресію в Україні, а також наголосила, що санкції залишаться.