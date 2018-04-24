Председатель Луганской ОГА: жизни и здоровью детей, отравившихся в Северодонецке, ничего не угрожает
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Жизни детей, госпитализированных 20 апреля с отравлением разной степени тяжести после еды в одном из заведений общественного питания в Северодонецке, пока ничего не угрожает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя Луганской ОГА Юрия Гарбуза.
“Сегодня провел координационное совещание по ситуации с отравлением в Северодонецке людей во время проведения Детского Хакатона, организованного Международным благотворительным фондом. Пострадали 17 человек, из них 14 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Их жизни и здоровью, к счастью, ничего не угрожает”, — сообщил Гарбуз.
По его словам, пока нет окончательных результатов экспертиз, однако уже установили многочисленные нарушения санитарных правил и норм, регистрационных требований заведением, который обеспечивал питание.
Гарбуз поручил усилить контроль над организацией питания детей в учебных заведениях области и в период летней оздоровительной кампании. Он отметил, что организаторы мероприятий, где предполагается питание людей, обяжут получать разрешение Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как сообщал УНН, полиция в Северодонецке устанавливает обстоятельства группового отравления детей, в результате которого госпитализировали 15 детей.