Голова Луганської ОДА: життю та здоров’ю дітей, які отруїлися в Севєродонецьку, нічого не загрожує
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Життю дітей, госпіталізованих 20 квітня з отруєнням різного ступеня тяжкості після їжі в одному із закладів громадського харчування в Севєродонецьку, наразі нічого не загрожує. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза.
“Сьогодні провів координаційну нараду щодо ситуації з отруєнням у Севєродонецьку людей під час проведення Дитячого Хакатону, організованого Міжнародним благодійним фондом. Постраждали 17 людей, з них 14 дітей. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу. Їхньому життю і здоров’ю, на щастя, нічого не загрожує”, — повідомив Гарбуз.
За його словами, наразі немає остаточних результатів експертиз, однак уже встановили численні порушення санітарних правил і норм, реєстраційних вимог закладом, який забезпечував харчування.
Гарбуз доручив посилити контроль над організацією харчування дітей в навчальних закладах області та в період літньої оздоровчої кампанії. Він наголосив, що організаторів заходів, де передбачається харчування людей, зобов’яжуть отримувати дозвіл Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Як повідомляв УНН, поліція у Сєвєродонецьку встановлює обставини групового отруєння дітей, внаслідок якого госпіталізували 15 дітей.