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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50212 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101837 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109010 просмотра

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6 марта, 07:39 • 119110 просмотра

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Глава фракции "Слуга народа" признался, что не читал проект Госбюджета-2020

Глава фракции "Слуга народа" признался, что не читал проект Госбюджета-2020

Киев  •  УНН

 • 11704 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не читал и не собирается читать проект Государственного бюджета на 2020 год из-за нехватки времени, поскольку все равно документ будет изменен. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Надо спросить у правительства (что ожидать от проекта Госбюджета-2020 - ред.). Мы бюджет еще не видели - видели некий тизер. Я знаю точно, что это версия 1.0, а финальная будет версия 3.0. Я не хочу сейчас даже читать те цифры, которые будут изменены, я не хочу этим даже заниматься ", - отметил Арахамия.

По его словам, сегодня парламентариям надо принять еще 8 законопроектов, поэтому времени на чтение проекта Государственного бюджета на следующий год у него нет.

При этом он добавил, что изучать все законопроекты, которые Рада рассматривает в сессионном зале, тоже нет времени, поэтому доверяет мнению тех коллег, которые являются специалистами в конкретных вопросах и дают советы о необходимости голосовать по тому или иному закону.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября.

Депутатская группа "За будущее" и фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже подали свои предложения в проект Государственного бюджета в Кабинет министров.

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