Глава фракции "Слуга народа" признался, что не читал проект Госбюджета-2020

"Надо спросить у правительства (что ожидать от проекта Госбюджета-2020 - ред.). Мы бюджет еще не видели - видели некий тизер. Я знаю точно, что это версия 1.0, а финальная будет версия 3.0. Я не хочу сейчас даже читать те цифры, которые будут изменены, я не хочу этим даже заниматься ", - отметил Арахамия.

По его словам, сегодня парламентариям надо принять еще 8 законопроектов, поэтому времени на чтение проекта Государственного бюджета на следующий год у него нет.

При этом он добавил, что изучать все законопроекты, которые Рада рассматривает в сессионном зале, тоже нет времени, поэтому доверяет мнению тех коллег, которые являются специалистами в конкретных вопросах и дают советы о необходимости голосовать по тому или иному закону.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября.

Депутатская группа "За будущее" и фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже подали свои предложения в проект Государственного бюджета в Кабинет министров.